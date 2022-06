Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: nuovo contratto se sta bene

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si svincolerà nel calciomercato estivo. Ma il club potrebbe fargli un nuovo contratto nel 2023

Anche perché, come noto, Ibra ha subito una delicata operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con rinforzo di quello laterale e con la riparazione del menisco. Un intervento che costringerà Zlatan a stare fermo per 7-8 mesi. Rientro in campo (sì, perché lui alle soglie dei 41 anni vuole comunque tornare a giocare) previsto per l'inizio del 2023.