Calciomercato Milan – Parla Di Marzio: “I rossoneri puntano a…”

Il Milan vince la Supercoppa Italiana nel derby contro l'Inter ma i dirigenti rossoneri hanno poco tempo per festeggiare: il calciomercato invernale non attende nessuno. Il Milan, in questo senso, lavora per donare a Sergio Conceicao nuovi elementi per migliorare la rosa rossonera. Detto del possibile addio di Noah Okafor, il Diavolo sembra puntare a un nuovo attaccante.