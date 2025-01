Calciomercato Milan , Rashford potrebbe essere il colpo del mercato invernale rossonero? Il Diavolo, dopo l'arrivo di Sergio Conceicao, sembrerebbe essere alla ricerca di un attaccante che possa giocare sia come esterno che come punta centrale. Il profilo dell'inglese sembrerebbe l'ideale, anche perchè lo United sarebbe pronto a cederlo in prestito. Ecco le ultime novità sulla punta.

Calciomercato Milan - Colpo Rashford? Ecco quando si potrebbe decidere

Nella giornata di ieri Dwaine Maynard, come ricorda Tuttomercatoweb, fratello-agente di Marcus Rashford, ha avuto un incontro con la dirigenza del Milan. Non un'operazione di calciomercato semplice per i rossoneri, anzi: servirebbe la cessione di Noah Okafor (voci sul Lipsia). Nell'incontro di ieri non si è parlato di cifre e dettagli, ma il Milan avrebbe presentato il suo progetto. L'agente di Rashford avrebbe fatto sapere che il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi a Milano, ma alla giuste condizioni. Ora il procuratore si vedrà con altre squadre. Quando si potrebbe decidere il tutto? Secondo TMW la prossima settimana, quando verranno presentate al Manchester United. Al momento il Milan non avrebbe presentato offerte, ma potrebbe presto arrivare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Okafor, prima offerta del Lipsia: cifre e formula