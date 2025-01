Calciomercato Milan, Rashford: parti distanti. Nessun accordo

Calciomercato Milan , il tema di questo mese di gennaio resta sempre quello: il possibile colpo in entrata in attacco. Il nome più caldo e chiacchierato resta quello di Marcus Rashford , attaccante in uscita dal Manchester United. Sull'inglese ci sarebbe il pressing di tante squadre, tra cui il Barcellona . Matteo Moretto , esperto di calciomercato , ha aggiornato sulla situazione. Ecco le ultime novità.

"Tema Marcus Rashford. Il calciatore inglese non ha ancora preso una decisione sul futuro". Secondo molti rumors, oggi doveva essere il giorno decisivo, ma Moretto smentisce: "Non c'è deadline". Poi parla anche dei dettagli della trattativa: "Nessun accordo economico tra Manchester United e Milan. Parti distanti". E infine chiude con la posizione del Barcellona e Juventus: "Il Barcellona è in corsa e prova a liberare spazio in rosa per avanzare nell'affare. Sullo sfondo restano la Juventus, che in questo momento ha altre priorità, e altri club di Premier". Insomma la strada verso Rashford sembra molto difficile per il Milan.