Marcus Rashford sembra essere il nome più caldo per l'attacco del Milan in questa sessione invernale di calciomercato e, a questo proposito, potrebbe essere decisivo un intervento di Zlatan Ibrahimovic. Il primo a rivelare che il Manchester United avrebbe offerto il suo esubero di lusso ai rossoneri, nella giornata di sabato 4 gennaio, è stato Matteo Moretto, in un articolo pubblicato su 'Relevo'. Nelle ultime ore, poi, sono giunte conferme su conferme e praticamente nessuna smentita, il che fa sognare i tifosi rossoneri. Le ultime in merito le hanno fornite i colleghi del 'Daily Mail', prestigioso quotidiano inglese, in un articolo pubblicato nell'edizione online.