Calciomercato Milan – Dani Olmo, la proposta rossonera. E Rashford…

In Spagna si continua a discutere sulla situazione di Dani Olmo e Pau Victor, i due giocatori legati al Barcellona ma attualmente senza licenza definitiva per giocare. Nelle ultime ore, la Federcalcio spagnola e la Liga hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui ribadiscono il diniego alla registrazione dei due calciatori. Questo lascia Olmo e Victor liberi di firmare per altri club, ma il presidente del Barcellona, Joan Laporta, non sembra intenzionato a mollare. Laporta è pronto a rivolgersi al Consiglio Superiore dello Sport (CSD) per richiedere un’iscrizione cautelare, valutando addirittura il ricorso alla giustizia ordinaria, se necessario.