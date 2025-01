Calciomercato Milan – Rashford: occhio al Como! Le ultime

Calciomercato Milan , Rashford sembrerebbe essere il colpo in attacco per i rossoneri. L'attaccante inglese piace a tantissime squadre in Europa. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, sulla punta inglese ci sarebbe sempre il Como . Il club non avrebbe problemi dal punto di vista economico, visto che è tra i più ricchi di Italia. A Como, Rashford ritroverebbe l’ex compagno Varane, ora ambasciatore del club, e il connazionale Dele Alli.

Calciomercato Milan - Per Rashford c'è la fila. E l'interesse del Como...

Per quanto riguarda il Milan, si legge, la situazione sarebbe diversa: potrebbe giocare la Champions League e puntare alle posizioni di vertice in campionato. Rashford ha tanti estimatori in giro per il mondo. In Premier League ci sarebbe il West Ham, in Germania il Borussia Dortmund. Poi ci sarebbe anche l'inserimento del Barcellona. L’agente dell’attaccante inglese continuerà a parlare con i vari club, Milan e Como compresi. Per il Milan, la prossima uscita di Noah Okafor verso il Lipsia, potrebbe essere decisiva per alleggerire il monte ingaggi e aprire spazio per l'inglese nelle liste . LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione sugli esterni? Pronto il clamoroso doppio colpo