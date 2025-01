Calciomercato Milan – Como interessato a Rashford? Ecco la verità

L'obiettivo numero uno del Milan per questa sessione di calciomercato è Marcus Rashford , attaccante inglese del Manchester United . Nelle scorse ore, si vociferava anche di un interesse del Como , il quale non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche del classe 1997, ormai ai margini della rosa allenata da Ruben Amorim .

Come riportato su X da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fonti vicine a Rashford hanno smentito rumors o possibili interessi del Como nei confronti del giocatore. Tra le parti, infatti, non ci sono mai stati dialoghi. Per di più, l'attaccante classe 1997 ed il suo entourage non hanno mai preso in considerazione il Como, allenato dall'ex Arsenal e Barcellona Cesc Fabregas.