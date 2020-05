Calciomercato Milan – Rangnick osserva Koch: è un obiettivo per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – La ripresa della Bundesliga di oggi ha conferito una buona dose di speranza anche per il futuro del calcio italiano. Mentre nel nostro Paese ancora nulla è deciso, in Germania hanno deciso di mettersi alle spalle questo brutto periodo per guardare avanti. Una soluzione che Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di aver parecchio apprezzato con un post dedicato sui suoi social. I tifosi del Milan avranno sicuramente dato un occhio alla prestazione del Lipsia, squadra del chiacchieratissimo Ralf Rangnick, sempre più in orbita rossonera. La squadra allenata da Julian Nagelsmann non è andata oltre l’1-1, rischiando di uscire dal match senza nemmeno un punto, visto il gol annullato al Friburgo nei minuti finali.

Un gol annullato a Robin Koch, di mestiere difensore centrale. Proprio il giocatore, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, è stato l’osservato speciale di Ralf Rangnick, che starebbe già lavorando in vista del suo potenziale futuro al Milan. A ben vedere, infatti, la situazione che riguarda i centrali del Diavolo dovrà essere soggetta a diverse valutazioni. Alessio Romagnoli è ovviamente intoccabile, ma il posto vicino a lui è una seria incognita. Mateo Musacchio non sembra così sicuro della permanenza in vista del prossimo anno, con le sirene dalla Liga spagnola che sono sempre più insistenti. La posizione di Simon Kjaer è tutt’altro che chiara: il danese è in prestito dal Siviglia e la sua conferma non è così sicura, nonostante il riscatto di 2,5 milioni sia più che accessibile. Questione di carta d’identità. Leo Duarte dopo un lungo infortunio non dà garanzie, così come Matteo Gabbia, ancora forse troppo acerbo per confermarsi a certi livelli.

Ed ecco che il profilo di Koch potrebbe essere valutato con attenzione. Il centrale classe 1996 oggi ha brillato con il suo Friburgo, con Rangnick che ha rafforzato ancora di più le sue convinzioni precedenti. Situazione da monitorare dunque, con Koch che rimane una delle soluzioni più apprezzate per il futuro.

