Milan, il budget del mercato estivo dipenderà (anche) da Leao: il punto

Anche dal futuro di Rafael Leao dipenderà il budget del Milan per il prossimo mercato estivo. Ma non si tratta dell'unico fattore. L'analisi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, stia cercando un nuovo attaccante. Tra i nomi suggeriti dalla 'rosea' figurano quelli di Joao Pedro (Watford), Mateo Retegui (Club Atlético Tigre), Folarin Balogun (Stade de Reims) ed il solito Noah Okafor (RB Salisburgo).

Milan, attaccante cercasi: ma con quanti soldi? — Ad onor del vero, però, va evidenziato come il club di Via Aldo Rossi debba ancora fare diverse valutazioni per quello che dovrà fare a giugno. Il budget del mercato, infatti, dipenderà molto dal finale di questa stagione. C'è una differenza, evidente, di introiti tra qualificarsi o meno alla Champions League. Anche per i giocatori corteggiati, disputare o meno la Champions fa tutta la differenza del mondo.

Inoltre, qualora il Milan andasse ulteriormente avanti in questa edizione della Champions, potrebbe ricavare altro denaro ed avere altra 'potenza di fuoco' da usare sul mercato. Terzo ed ultimo fattore - da non sottovalutare - è il destino di Rafael Leao. Di fatto, il futuro dell'attaccante portoghese, classe 1999, condizionerà l'estate del Milan. Qualora restasse e rinnovasse, nessun problema. Anzi. Il Milan esulterebbe.

Qualora Leao partisse, ci sarebbe più denaro da investire — Ma in caso di mancato rinnovo e cessione di Leao al miglior offerente, il Milan avrebbe un problema in più (come si sostituisce uno come lui?) ma anche molto più denaro da spendere nei ruoli chiave da rinforzare. Vale a dire, oltre che per il nuovo numero 9, anche per l'esterno destro d'attacco e per il centrocampista centrale. Milan-Salernitana, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora >>>

