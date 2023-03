Calciomercato Milan – Occhi su Retegui. In lista pure Balogun e Okafor

Mateo Retegui è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per l'attacco della prossima stagione. Ma l'argentino non è il solo che piace

Daniele Triolo

Parlando delle mosse del Milan per il prossimo calciomercato estivo, 'La Gazzetta dello Sport' ha evidenziato come al Diavolo, per l'attacco della stagione 2023-2024, piaccia molto il brasiliano Joao Pedro del Watford. Le alternative, però, non mancano di certo.

Calciomercato Milan, si segue con attenzione Retegui — Uno degli altri centravanti seguiti dal Milan per il calciomercato che verrà è l'argentino Mateo Retegui, ieri finito su tutti i giornali per la pre-convocazione nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini per via del doppio passaporto. Classe 1999, gioca nella massima serie argentina con il Club Atlético Tigre ma è di proprietà del Boca Juniors: segna un gol a partita e lavora tanto per la squadra.

Insomma, uno di quegli attaccanti che segna, fa segnare e che piace tanto agli allenatori. Per la 'rosea' Retegui deve ancora migliorare molto nel suo percorso di crescita, ma, rispetto a tanti altri candidati, ha il vantaggio di avere un prezzo ancora contenuto ed accessibile.

Segna molto e costa di meno rispetto a Balogun e Okafor — Sicuramente inferiore a quello di Folarin Balogun, classe 2001, inglese di proprietà dell'Arsenal che sta facendo sfracelli in prestito in Ligue 1 nello Stade de Reims in questa stagione. Ma anche inferiore a quello di Noah Okafor, classe 2000, svizzero di proprietà del RB Salisburgo, che ha un prezzo alto nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Lo vogliono tutti, c'è anche il Milan. Le ultime di mercato >>>

