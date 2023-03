Calciomercato Milan – Attacco, piace Joao Pedro del Watford: il punto

Joao Pedro, attaccante del Watford, obiettivo di calciomercato del Milan per la stagione 2023-2024. Il brasiliano è cresciuto molto

Daniele Triolo

Joao Pedro, attaccante brasiliano del Watford, è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

La società rossonera, che in queste settimane sta studiando diversi profili per rinforzare l'attacco in vista dell'annata 2023-2024, ha inserito il suo nome nella lista dei calciatori monitorati.

Calciomercato Milan, occhi su Joao Pedro per l'attacco — Anche se, ovviamente, ha subito precisato la 'rosea', non c'è ancora alcuna offerta del Milan per assicurarsi Joao Pedro nel calciomercato estivo. Il ragazzo, classe 2001, è tecnico, ha dribbling ed è in possesso di un buon destro.

Nella scorsa stagione è retrocesso con gli 'Hornets' nella seconda serie inglese ma in questi mesi è cresciuto molto. In Championship, infatti, Joao Pedro ha segnato 9 gol e fornito 2 assist in 26 partite disputate.

Dove gioca, quanto segna, il prezzo che può costare — Punta centrale, può anche giocare di supporto ad un altro centravanti ed è in grado di giocare in varie posizioni dell'attacco visto che, in carriera, ha iniziato da mediano. Ha ampi margini di miglioramento.

La scorsa estate, ha concluso la 'rosea', si era parlato di un accordo vicinissimo per la sua cessione al Newcastle sulla base di 28 milioni di euro più bonus. Cifra, questa, impegnativa, ma non irraggiungibile eventualmente per il Diavolo. Lo vogliono tutti, c'è anche il Milan. Le ultime di mercato >>>

