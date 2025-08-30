Calciomercato Milan, Rabiot: tentativo concreto. Nuovi contatti in corso

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan. I rossoneri sarebbe sempre interessati ad Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità

Calciomercato Milan, mancano ormai poche ore al termine della sessione estiva: si chiude infatti questo lunedì alle 20 per la Serie A. I rossoneri restano molto attivi, sia in uscita che in entrata. Per rinforzare la rosa, il Diavolo starebbe ricercando almeno un innesto per reparto. In mediana, Allegri vorrebbe una mezzala esperta in grado di segnare con continuità. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan. I rossoneri sarebbe sempre interessati ad Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità dal suo sito.