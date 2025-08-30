Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Rabiot: tentativo concreto. Nuovi contatti in corso

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan. I rossoneri sarebbe sempre interessati ad Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, mancano ormai poche ore al termine della sessione estiva: si chiude infatti questo lunedì alle 20 per la Serie A. I rossoneri restano molto attivi, sia in uscita che in entrata. Per rinforzare la rosa, il Diavolo starebbe ricercando almeno un innesto per reparto. In mediana, Allegri vorrebbe una mezzala esperta in grado di segnare con continuità. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan. I rossoneri sarebbe sempre interessati ad Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità dal suo sito.

Calciomercato Milan, altro tentativo per Rabiot

Nelle ultime ore, si legge, i rossoneri avrebbero intensificato i contatti per capire la fattibilità del colpo, che sarebbe comunque complesso dal punto di visto economico. Si parla del cartellino, del possibile ingaggio e delle commissioni per gli intermediari coinvolti.

Secondo Di Marzio, sarebbero ancora da capire le cifre per la fattibilità dell’operazione. Vedremo se il Milan riuscirà ad accontentare ad Allegri con un grande colpo a centrocampo. Per Rabiot sarebbe un ritorno in Serie A, dopo le stagioni giocate con la Juventus.

