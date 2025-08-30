Calciomercato Milan, Foyth nuovo obiettivo in difesa: ecco un retroscena

Foyth del Villarreal è il nuovo obiettivo in difesa: ecco un dettaglio che complica la pista Milan per il difensore argentino
Juan Foyth, difensore del Villarreal, è il nome emerso nelle scorse ore come possibile alternativa a Manuel Akanji del Manchester, il quale però sembrerebbe allontanarsi. L'argentino, classe 1998 (27 anni), ha recentemente rinnovato il suo contratto con i 'Sottomarini Gialli' fino al 30 giugno 2029.
Calciomercato Milan, Foyth ha rinnovato 20 giorni fa con il Villarreal
Il rinnovo è stato annunciato direttamente allo stadio prima di un’amichevole estiva, più precisamente il 10 agosto (20 giorni fa), prima del match contro l’Aston Villa nel Trofeo de la Cerámica. In quell’occasione il presidente del club spagnolo ha consegnato al difensore argentino anche una maglia commemorativa.