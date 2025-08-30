Pianeta Milan
Mercato bollente: Milan, Rabiot, Dovbyk e difensore. Le ultime novità
Mercato Milan, ci potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Ecco le ultime novità dal video di Stefano Bressi
Calciomercato Milan, ci potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Il club, infatti, potrebbe assecondare l'allenatore Massimiliano Allegri, che vorrebbe un'altra opzione per il reparto oltre ai 4 centrali già presenti in rosa. Poi possibili movimenti anche per quanto riguarda centrocampo e attacco. Tantissime novità per quanto riguarda due obiettivi di mercato: Rabiot e Dovbyk. Il Milan riuscirà a chiudere questi due colpi prima della fine della sessione? Vedremo. Possibili anche delle uscite da casa Milan, con Chukwueze e Musah che potrebbero presto lasciare la rosa di Massimiliano Allegri.

Ultimi giorni di mercato infuocati per il Milan, che deve fare almeno tre acquisti. Ecco tutte le ultime, da Dovbyk e Gimenez fino a Rabiot e il difensore dal video di Stefano Bressi.

