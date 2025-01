"Una giornata movimentata. Walker, il Milan ha formalizzato l'offerta al Manchester City: prestito gratuito con diritto di riscatto. Sta aspettando l'ok formale. Lui è pronto a raggiungere Milano. Potrebbe partire Emerson Royal per farli spazio: proposta dal Galatasaray e dal Fulham. Domani potrebbe essere una giornata decisiva per capire dove potrebbe andare. Anche Pavlovic sta riflettendo sull'offerta del Fenerbahce". Poi Di Marzio passa al possibile colpo in attacco: "Il Milan continua a cercare un giocatore offensivo. Resta in piedi l'idea Joao Felix per l'attacco. Per Santiago Gimenez del Feyenoord servirebbe un grande investimento, stessa cosa per Lukebakio del Siviglia". LEGGI ANCHE: Milan-Girona, probabili formazioni: Pulisic non recupera? I piani di Conceicao>>>