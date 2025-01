Negli ultimi giorni si è spesso parlato del possibile addio di Strahinja Pavlovic dal Milan nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, magari al Fenerbahce. A 'Meridian Sports', il serbo aveva dichiarato la propria volontà di rimanere in rossonero. Durante la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan. "Ho colto l’occasione per venire e dare il mio supporto. Sono felice di essere qui e spero che stasera vinceremo. Se vado via dal Milan? No, no, resto qui". Queste le sue parole. Nonostante questo, le voci continuano.