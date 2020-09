Calciomercato Milan – Il punto sul budget e sui movimenti fatti finora

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan. Facendo, infatti, un rapido ripasso delle mosse fin qui effettuate dal club di Via Aldo Rossi, si evince come, finora, il mercato abbia portato in dote quattro calciatori.

Calciomercato Milan, appena 14 milioni spesi finora

Si tratta di Pierre Kalulu (Olympique Lione), Sandro Tonali (Brescia), Brahim Díaz (Real Madrid) ed Emil Roback (Hammarby) per un totale, nel bilancio rossonero 2020, di appena 7 milioni di euro. Bisogna, poi, aggiungere altri 7 milioni di euro per i riscatti di Simon Kjaer ed Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Milan, le linee guida del fondo Elliott

Le linee guida dettate dal fondo Elliott Management Corporation ai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, d’altronde, sono ben precise. Le operazioni in entrata sono da finanziare con la metà del ricavato delle cessioni più un budget che, per quanto flessibile, si aggira, in totale, sui 75 milioni di euro.

Calciomercato Milan: bei proventi da Rodríguez e Suso

Le partenze di Ricardo Rodríguez (Torino) e Jesús Suso (Siviglia) hanno fruttato, in tutto, 27 milioni di euro al Milan. Ed i rossoneri, finora, per gli arrivi, hanno utilizzato esattamente metà di quella cifra. C’è ancora, però, molto da fare per regalare al tecnico Stefano Pioli un organico al gran completo. QUESTA L’ULTIMA PAZZA IDEA DEL MERCATO ROSSONERO >>>