Calciomercato Milan – Settimana prossima importante per Pulisic

Christian Pulisic è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Il suo arrivo non escluderebbe quello di Samuel Chukwueze

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, la prossima settimana potrebbe essere molto importante per il club di Via Aldo Rossi. Christian Pulisic, classe 1998, fantasista in scadenza di contratto con il Chelsea il 30 giugno 2024, infatti, sta spingendo per indossare la maglia rossonera.