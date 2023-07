Calciomercato Milan – Sondaggio per Gravenberch: ecco quanto costa

Il Bayern valuta Gravenberch 35 milioni e non vuole cederlo

Per Pedullà, il Milan ha fatto un sondaggio per Gravenberch e, per averlo, sarebbe anche disposto ad un grande sacrificio, giacché il giocatore può giocare sia in un centrocampo a due sia in una mediana a tre. Il Bayern, però, che fa di Gravenberch una valutazione superiore ai 35 milioni di euro, per ora non ha cambiato registro: non ha intenzione di privarsi del giocatore. Il Milan, così, continua a tenere in caldo le opzioni Yunus Musah (Valencia) e Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar), sebbene quest'ultimo piaccia anche al West Ham. De Ketelaere cedibile: c'è già chi lo vuole >>>