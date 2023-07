Calciomercato Milan – De Ketelaere cedibile: il club ascolterà offerte

Charles De Ketelaere può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Per i rossoneri può andare via in presenza di una bella offerta

Calciomercato Milan: il flop De Ketelaere è in vendita

Il Milan, che aveva puntato tutto su De Ketelaere sulla trequarti, si è ritrovato impoverito nell'ultima stagione. Un solo assist (ad agosto), zero gol, nessun guizzo per tutto l'anno e tantissime partite in panchina. Da 'craque' del mercato il classe 2001 è scivolato via via nell'anonimato. Il Milan lo terrà in rosa, sperando nell'esplosione al secondo anno, come accaduto a Sandro Tonali?