Calciomercato Milan – Pulisic vicino: è disposto a ridursi l’ingaggio

Christian Pulisic potrebbe seguire Ruben Loftus-Cheek al Milan in questo calciomercato estivo. Lo statunitense è un colpo in campo e fuori

Non soltanto Ruben Loftus-Cheek al Milan dal Chelsea in questa sessione di calciomercato estivo: infatti anche Christian Pulisic è vicino a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'accordo tra Diavolo e 'Blues', per Pulisic, ancora non c'è, ma il Milan punta a chiudere questo acquisto sulla base di 10 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Milan: dal Chelsea ecco anche Pulisic — Per il Milan di proprietà del fondo statunitense RedBird Capital Partners sarebbe un acquisto simbolo: sebbene tesserabile come calciatore comunitario per via del suo passaporto croato, infatti, Pulisic è americano, nativo di Hershey, in Pennsylvania. Per Stefano Pioli, che ha avallato l'arrivo a Milano dell'ex fantasista del Borussia Dortmund, è un jolly multiuso: Pulisic, per caratteristiche tecniche, può infatti giocare sicuramente da esterno offensivo, sia destra a sia sinistra, nonché da trequartista.

Gioca ovunque sulla trequarti, acquisto simbolo di RedBird — Se l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea sarà chiuso presto (la 'rosea' ipotizza prima di questo weekend), per Pulisic bisognerà aspettare che si trovi l'intesa definitiva tra i due club. Probabilmente slitterà tutto alla prossima settimana, ma c'è un particolare importante. Il numero 10 dei londinesi, che arriverà al Milan a titolo definitivo visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, per giocare con i rossoneri è disposto a ridursi l'ingaggio. Milan, sei nomi per il ruolo di bomber >>>