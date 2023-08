Milan, cessione De Ketelaere: i pro e i contro dell’operazione

Una stagione difficile e deludente. Charles De Ketelaere , dopo essere stato il top acqusito della scorsa sessione di calciomercato del Milan , non è riuscito a imporsi nella squadra e negli schemi di Stefano Pioli che gli ha quasi sempre preferito Brahim Diaz. Per questo il belga potrebbe presto salutare i rossoneri direzione Bergamo per giocare con Gasperini e l'Atalanta . Ma quali sono i pro e i contro della possibile operazione? Andiamo a vedere i lati positivi e negativi per il Milan e per lo stesso De Ketelaere .

Pro

Partiamo dai pro e partiamo dai lati posisitivi per De Ketelaere. Per il belga, la Dea rappresenterebbe la tappa ideale per potersi riprendere. Con Gasperini, che ha spesso dimostrato di saper valorizzare i giovani, potrebbe trovare il giusto spazio e i giusti minuti. Inoltre, con il possibile passaggio del Milan al 4-3-3, gli spazi per CDK sarebbero sempre meno. Per il giocatore anche la possibilità di giocare e riprendersi in una piazza con molta meno pressione rispetto a Milano e San Siro.