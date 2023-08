Cessione De Ketelaere, quanto risparmia il Milan? L’impatto a bilancio

De Ketelaere, l'impatto a bilancio della cessione

A rispondere a queste domande ci hanno pensato i colleghi di 'Calcio & Finanza'. Acquistato nell’estate 2022 per 35,5 milioni di euro dal Bruges, De Ketelaere ha firmato un contratto quinquennale con i rossoneri da 2,2 milioni di euro netti. L'operazione con la Dea dovrebbe definirsi sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni e un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Se queste cifre dovessero rivelarsi vere, nel 2023/24 il Milan avrebbe circa 6,98 milioni di costi per De Ketelaere a bilancio. Per questo il prestito dovrebbe andare a coprire questa spesa. Se ci dovesse essere il riscatto da parte dell'Atalanta il Milan si garantirebbe una plusvalenza di 1,7 milioni di euro: al 30 giugno 2024, infatti, il valore netto del giocatore scenderebbe a circa 21,3 milioni di euro. LEGGI ANCHE:Milan, De Ketelaere verso l'Atalanta: le cifre >>>