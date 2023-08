Charles De Ketelaere in procinto di trasferirsi dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato estivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere

È tutto pronto per la cessione di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. Manca, infatti, soltanto il sì del calciatore belga per chiudere la trattativa che lo vedrà spostarsi di pochi chilometri, da Milano a Bergamo, in cerca del riscatto e del rilancio dopo una prima stagione italiana fortemente negativa.