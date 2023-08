Calciomercato Milan – Centrocampista, arriva la proposta di Moncada

Manca poco meno di un mese alla conclusione del calciomercato estivo e il Milan ha fatto già gran parte del lavoro. Il club rossonero, infatti, ha già acquistato ben sette calciatori ed un altro (Yunus Musah) è in via di definizione. Ci si aspettava, nei fatti, una rivoluzione dell'organico e così è stato. 'Job's not finished', però: il lavoro non è finito. C'è ancora tanto altro da fare, in entrata e in uscita. Ci aspetta, pertanto, un agosto piuttosto scoppiettante.