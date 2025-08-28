Pianeta Milan
Calciomercato Milan, previsto per stasera l’arrivo in città di Nkunku

Un nuovo arrivo del calciomercato del Milan è pronto a sbarcare in città. Nkunku è atteso in serata a Milano. Ecco quando e dove
Dal calciomercato del Milan ci si attendeva un numero 9 forte fisicamente e sempre presente in area di rigore. Era il profilo annunciato dal direttore sportivo Igli Tare all'inizio del mercato. Fin qui, nessuna traccia di un attaccante simile dalle parti di Casa Milan. L'unica vera punta in rosa rimane Santiago Gimenez, in attesa di un compagno di reparto che gli faccia concorrenza. Nelle ultime ore, invece, la dirigenza rossonera ha chiuso un altro tipo di colpo in attacco: Christopher Nkunku, dal Chelsea. L'attaccante francese è in procinto di arrivare in città, ecco quando.

Calciomercato, Nkunku atteso in serata a Milano

Nkunku è atteso a Milano in serata. L'arrivo del giocatore francese è previsto per le 22.40 a Linate Prime. Le visite mediche e la firma sul contratto sono attese per la giornata di domani.

Nkunku è un acquisto importante da parte del Milan. Si tratta di un giocatore molto duttile, che si è fatto notare soprattutto con la maglia del Lipsia in Bundesliga. Le ultime stagioni in Premier League con la maglia del Chelsea sono state abbastanza sfortunate. Nkunku cercherà di riscattarsi con i colori rossoneri indosso.

