Calciomercato Milan, previsto per stasera l’arrivo in città di Nkunku

Un nuovo arrivo del calciomercato del Milan è pronto a sbarcare in città. Nkunku è atteso in serata a Milano. Ecco quando e dove

Redazione PM 28 agosto - 18:04

Dal calciomercato del Milan ci si attendeva un numero 9 forte fisicamente e sempre presente in area di rigore. Era il profilo annunciato dal direttore sportivo Igli Tare all'inizio del mercato. Fin qui, nessuna traccia di un attaccante simile dalle parti di Casa Milan. L'unica vera punta in rosa rimane Santiago Gimenez, in attesa di un compagno di reparto che gli faccia concorrenza. Nelle ultime ore, invece, la dirigenza rossonera ha chiuso un altro tipo di colpo in attacco: Christopher Nkunku, dal Chelsea. L'attaccante francese è in procinto di arrivare in città, ecco quando.