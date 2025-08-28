Il Milan e la brutta abitudine di ridursi all’ultimo sul calciomercato

Marco Pasotto ha fatto notare una brutta abitudine riguardante le recenti sessioni del calciomercato del Milan. I rossoneri, almeno ultimamente, si stanno muovendo quasi sempre negli ultimi giorni disponibili. Bati pensare all'acquisto di Abraham in extremis un anno fa o agli ultimi folli giorni del calciomercato invernale, quando arrivarono Joao Felix, Gimenez, Bondo e Sottil in pochissimo tempo.
Ecco il suo commento: "Il Milan si sta ritrovando a dover completare la rosa negli ultimi spiccioli di mercato nonostante sia partito per primo. Sprecato, in pratica, l'unico vantaggio di un'annata fallimentare, ovvero la possibilità di poter progettare quella successiva con buon anticipo rispetto alla concorrenza". E ancora: "quindi ci si ritrova a fine agosto con il centravanti ancora da formalizzare e l'esigenza evidente di portarsi a casa un difensore centrale di spessore".
