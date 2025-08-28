Il Milan e la brutta abitudine di ridursi all’ultimo sul calciomercato

Massimiliano Allegri ha voluto iniziare la preparazione estiva prima di tutti: il raduno a Milanello c'è stato il 7 luglio. Tutto questo anticipo era finalizzato principalmente a una cosa: recuperare con il lavoro il terreno perduto rispetto alle altre squadre durante la scorsa stagione. Il Milan, infatti, è chiamato a risollevarsi dopo un'annata disastrosa, terminata all'ottavo posto in campionato, fuori dalle coppe. Di sicuro, l'esordio con sconfitta in casa contro la Cremonese non è stato un buon inizio. In più, la prima di Serie A ha fatto notare certe lacune pesanti all'interno dell'organico rossonero. La dirigenza riuscirà a colmarle in questi ultimi giorni di mercato? Perché non è stato fatto prima, con anticipo? Sul tema ha scritto Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport.