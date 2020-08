Calciomercato Milan – Plizzari in prestito: nuova chance alla Reggina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su portieri del Milan e ha evidenziato come Alessandro Plizzari, dopo le non esaltanti esperienze nella cadetteria con Ternana e Livorno, proseguirà, adesso, il suo percorso di crescita a Reggio Calabria.

Conclusa, infatti, la trattativa per il trasferimento di Plizzari alla Reggina (dove già giocano gli ex rossonero Hachim Mastour e Jérémy Ménez, n.d.r.) con la formula del prestito secco: il giovane estremo difensore, classe 2000, avrà una nuova chance, così, per mettersi in mostra nel campionato di Serie B.

Ieri, nel primo pomeriggio, Plizzari è atterrato a Reggio Calabria ed oggi sosterrà le visite mediche con la compagine calabrese. Il portiere è considerato, dal Milan, il potenziale erede di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e, pertanto, viene mantenuto nell’orbita del club rossonero.

