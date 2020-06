Ménez: “Finalmente tornato in Italia. Ecco perché ho scelto la Reggina”

MILAN NEWS – Jérémy Ménez, ex attaccante rossonero dal 2014 al 2016, ha firmato un contratto triennale con i calabresi, neo-promossi in Serie B. Queste le dichiarazioni odierne di Ménez, nell’ultima stagione al Paris FC in Ligue 2, ai microfoni di ‘Sky Sport‘:

Sul suo ritorno in Italia: “Finalmente sono tornato in Italia. Sono molto felice e ho già fatto 7 anni qui. Con la storia del Coronavirus non ho potuto fare una presentazione, ma sento già il calore della città”.

Sulla scelta di andare alla Reggina: “Per 2-3 avevo perso la passione per il calcio e per lavorare. Avevo bisogno di un nuovo progetto umano e sportivo”.

Sull'obiettivo della prossima stagione: "Il sogno è quello di andare in Serie A, io sono venuto per dare il massimo".