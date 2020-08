Calciomercato Milan – Plizzari verso la Reggina: la formula della cessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Quasi tutto fatto per il trasferimento del portiere Alessandro Plizzari, classe 2000, dal Milan alla Reggina, compagine neo-promossa in Serie B e che, nella stagione 2020-2021, annovererà tra le propria fila anche l’ex rossonero Jérémy Ménez.

Plizzari, che nelle ultime tre stagioni ha giocato in prestito prima alla Ternana (20 gare tra campionato cadetto e Coppa Italia, con 40 gol incassati) e, quindi, nell’annata appena conclusa, al Livorno (21 gare in Serie B, sempre con 40 gol subiti), si rimetterà, quindi, in gioco in maglia amaranto per cercare di conquistarsi il Milan.

L’estremo difensore cremasco, terzo portiere della Prima Squadra del Diavolo nel 2019-2020, si trasferirà a Reggio Calabria con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2021. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

