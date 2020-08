Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: accordo con Raiola, ma …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan avrebbe un accordo di massima con Mino Raiola, agente di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, per il rinnovo del contratto del portiere rossonero, in scadenza il 30 giugno 2021.

Della questione del rinnovo di Donnarumma, però, Milan e Raiola ne riparleranno, probabilmente, dopo la fine del calciomercato, quindi dal prossimo 5 ottobre in avanti, poiché prima il Diavolo vuole definire, con l’agente di origine campana, il rinnovo dell’accordo con Zlatan Ibrahimović e, successivamente, fare la campagna acquisti per la stagione 2020-2021.

L’unico nodo della questione Donnarumma è rappresentato, secondo ‘Tuttosport‘, dalla clausola di rescissione, inferiore ai 50 milioni di euro, che Raiola vorrebbe inserire nel nuovo accordo con il Milan e che il club di Via Aldo Rossi, invece, vorrebbe evitare. LEGGI QUI LE ULTIME SUL POSSIBILE ACQUISTO DI FEDERICO CHIESA >>>

