Calciomercato Milan – Pioli: “Pochi rinforzi nelle posizioni giuste”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo aver trascorso le vacanze tra Courmayeur, Parma ed un po’ di mare in Versilia e in Liguria, sia pronto a rituffarsi nella nuova stagione con i suoi ragazzi.

Lunedì 24 agosto raduno a Milanello, con giornata dedicata ai tamponi per scongiurare eventuali contagi da coronavirus. Poi martedì 25 agosto, se tutto sarà in regola, inizieranno gli allenamenti dei rossoneri in vista dell’annata 2020-2021, che inizierà, come noto, con i turni preliminari di Europa League il prossimo giovedì 17 settembre.

Parlando, ieri, a ‘Skrill‘, premium sponsor del Diavolo, Pioli ha speso parole di elogio per Zlatan Ibrahimović (“È un grande professionista, punto di riferimento per i giovani e compagni”) e per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“È uno dei più forti portieri al mondo e ha grandi margini di miglioramento”). L’allenatore emiliano, però, ha parlato anche del calciomercato estivo che attende il Milan.

“Il Milan non ha bisogno di molti innesti, abbiamo bisogno di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste – il commento di Pioli -. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo il massimo per migliorare la squadra“. PRIMO ACQUISTO DEL DIAVOLO IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI? VAI ALLA NEWS >>>