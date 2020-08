Milan, comunicato ufficiale: lunedì al via la nuova stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Milan ha annunciato il via della prossima stagione lunedì 24 agosto.

IL COMUNICATO

“Lunedì 24 agosto inizierà ufficialmente la nuova stagione della Prima Squadra maschile del Milan. Staff e giocatori si sottoporranno ai test, come da protocollo, Covid-19. Per la giornata di martedì 25 agosto, invece, Stefano Pioli e i suoi ragazzi si ritroveranno nel Centro Sportivo di Milanello per iniziare la preparazione con allenamenti mattutini”.

Fonte: acmilan.com