Calciomercato Milan – Piano rossonero per Icardi: le ultime | News

Calciomercato Milan News: assalto rossonero ad Icardi? Il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mauro Icardi al Milan non sembra essere più un’utopia. E, probabilmente, quei complimenti di Wanda Nara, moglie del centravanti argentino, indirizzati ai calciatori rossoneri per la vittoria nel derby di Milano, erano tutt’altro che di circostanza.

Mai come in questo periodo il bomber del PSG, classe 1993, può raggiungere la sponda rossonera di Milano. Icardi, che ha militato nell’Inter per sei stagioni, dal 2013 al 2019, segnando 124 gol in 219 gare, sarebbe il centravanti ideale per il Milan di Stefano Pioli nella stagione 2021-2022.

Quella che, magari, rivedrà il Milan nuovamente impegnato in Champions League. Nonostante, in queste ore, Icardi abbia smentito di voler andare via da Parigi e dichiarato di trovarsi bene sotto la Torre Eiffel, il Diavolo ritiene che ‘Maurito’ possa essere l’attaccante ideale da schierare al fianco di Zlatan Ibrahimović, qualora lo svedese il rinnovi il proprio contratto.

Icardi, invece, sostituirebbe il nativo di Malmö nel caso in cui Ibra decidesse di non proseguire la sua avventura in rossonero. Ma il Milan potrebbe sostenere i costi di un’operazione così onerosa? Se tornasse in Champions League, sì. Ma con le dovute cautele del caso. Icardi, ovviamente, per essere il colpo del calciomercato estivo del Milan nel 2021, dovrebbe abbassarsi l’ingaggio.

Per quanto concerne, poi, i costi del cartellino, il Milan vorrebbe sfruttare i buoni uffici con il suo ex dirigente, Leonardo, per piazzare la zampata vincente. Il club di Via Aldo Rossi pensa ad un prestito oneroso (10 milioni di euro), con diritto (oppure obbligo) di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus.

Ci sentiamo di escludere, come si vocifera da alcune parti, che il PSG ottenga in cambio di Icardi il cartellino di Gigio Donnarumma. Elemento su cui il Milan conta per il presente e per il futuro e per il quale ha intavolato una trattativa per il rinnovo del suo contratto. Icardi – Milan, quindi, si può. Vedremo se la voce di calciomercato si concretizzerà nei prossimi mesi. MERCATO MILAN: LE MOSSE DI PAOLO MALDINI PER IL CENTROCAMPO >>>