Calciomercato Milan – Piace Castrovilli, ma Commisso non lo molla

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, al Milan, alla ricerca di forti centrocampisti per la stagione 2020-2021, piace molto anche Gaetano Castrovilli, classe 1997, rivelazione della Fiorentina del patron italo-americano Rocco Commisso.

Commisso, però, non ha alcuna intenzione di cedere Castrovilli ed eventualmente, per lasciarlo andare, chiede cifre altissime, 50 milioni di euro. Una somma che il fondo Elliott Management Corporation, ad ogni modo, potrebbe anche spendere ma che, per filosofia, non vuole spendere per un singolo calciatore.

Tutto ciò non rientra nemmeno nella filosofia di Ralf Rangnick, futuro tecnico rossonero, che non spende mai più di 20 milioni di euro per un calciatore. INTANTO, ARRIVANO DALLA FRANCIA LE ULTIME NEWS DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>