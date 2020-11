Calciomercato Milan – Piace Ahmedhodzic: colpo di gennaio? | News

Calciomercato Milan, può arrivare Ahmedhodzic?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è interessato ad Anel Ahmedhodzic, classe 1999, difensore centrale del Malmö che si è laureato Campione di Svezia con tre giornate d’anticipo. Lo ha riferito ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, riportando quanto è stato detto nei giorni scorsi da ‘The Sun‘, in Inghilterra.

Ahmedhodzic, classe 1999, è alto 192 centimetri. Si tratta di un centrale forte fisicamente, bravo di testa (ha segnato due reti nell’ultima edizione dell’Allsvenskan), con un grande senso della posizione. Nonostante la giovanissima età, è già esperto a livello internazionale. Ha giocato, a livello giovanile, con la Svezia, prima di optare per la Nazionale bosniaca, sua patria d’origine.

Un po’, insomma, ricorda la storia di un certo Zlatan Ibrahimovic. Destro naturale, Ahmedhodzic è bravo a giocare anche sul centro-sinistra di una difesa a quattro. Potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa per il calciomercato del Milan nel prossimo mese di gennaio. Gestito direttamente dal padre, il ragazzo piace anche a Chelsea e PSV Eindhoven. Ma se Ibrahimovic, come sembra, ci mettesse una buona parola, il Milan balzerebbe in pole position per il suo acquisto.

Il prezzo, d'altronde, è ancora abbastanza contenuto.