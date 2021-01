Calciomercato Milan – Piacciono Viña, Iago e Nuno Mendes | News

Calciomercato Milan, tre obiettivi per la fascia sinistra

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Júnior Firpo (Barcellona) come obiettivo del Milan nel ruolo di terzino sinistro per il mercato invernale. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il Diavolo sarebbe interessato anche a Matías Viña (classe 1997, uruguaiano del Palmeiras), Iago Amaral (anch'egli del 1997, brasiliano dell'Augsburg) ed a Nuno Mendes (classe 2002, portoghese dello Sporting Lisbona).