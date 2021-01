TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 19 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 19 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina composita quella di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Tanti riquadri per descrivere quanto succede nel mondo del calcio. In alto, l’analisi di Inter-Juventus a qualche ora di distanza dal match di ‘San Siro‘, vinto per 2-0 dai nerazzurri. Mentre la squadra di Antonio Conte è sembrata essere affamata di vittoria, i bianconeri di Andrea Pirlo sembrano avere un po’ la pancia piena. Domani, però, avranno la chance di riscattarsi nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Il Milan si è ripreso, intanto, la vetta solitaria in campionato con la doppietta di Zlatan Ibrahimović sul campo del Cagliari. A Torino, via Marco Giampaolo (può diventare C.T. della Polonia!!!) ed ecco Davide Nicola al suo posto. Stasera, infine, all’Olimpico ci sarà Roma-Spezia degli ottavi di finale di Coppa Italia nel giorno dei 30 anni della scomparsa di Dino Viola. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>