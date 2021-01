Ex Milan – Clamoroso Giampaolo: diventa CT della Polonia

MILAN NEWS – Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma ormai da ieri è noto che Marco Giampaolo non sarà più l’allenatore del Torino. L’ex mister anche del Milan sarà esonerato dopo una metà di stagione davvero sottotono. Non dovrebbe mettersi le mani nei capelli però, perché a quanto pare sarebbe già vicino a un nuovo incarico, molto prestigioso. La Polonia ha infatti deciso di esonerare Jerzy Brzeczek, commissario tecnico. Un colpo di scena, visto che nessuno se lo aspettava. Nel comunicato ufficiale non è stato annunciato il sostituto, ma Zbigniew Boniek, numero uno della federcalcio polacca, ha convocato una conferenza stampa per giovedì. Secondo il portale onet.pl, l’esonero sarebbe arrivato proprio a causa della decisione del Torino di esonerare Giampaolo. Il modulo e i tanti giocatori polacchi allenati, tra cui Krzysztof Piatek ai tempi del Milan (ora il classe 1995 è all’Hertha Berlino), avrebbero convinto Boniek a sceglierlo.

