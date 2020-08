Calciomercato Milan – Piace il turco Ömür: sfida all’Atalanta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato, oggi, dai quotidiani sportivi ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ in edicola, sarebbe reale e concreto l’interesse del Milan per Abdülkadir Ömür, classe 1999, funambolo turco di proprietà del Trabzonspor.

Ömür, ecco quanto costa

Ömür, esterno destro d’attacco di piede mancino, era già stato seguito dai rossoneri l’anno scorso: negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club rossonero sia con il suo agente sia con il club turco, che ha fissato in 25-30 milioni di euro il prezzo per lasciar partire il suo gioiello.

Su Ömür, però, come confermato dal suo procuratore, George Gardi, c’è anche l’Atalanta oltre che il Milan. L’agente ha anche evidenziato come sia intenzione del Trabzonspor trattenerlo in squadra e, a questo proposito, sarebbero già state rifiutate offerte importanti per il numero 10.

Rifiutate due offerte per Ömür

In Turchia si parla di un’offerta del Milan di 20 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita e di una di 23 milioni di euro da parte del Benfica: entrambe respinte al mittente. Ömür, sotto contratto con il Trabzonspor fino al 30 giugno 2022, nell’ultima stagione ha segnato 4 gol e fornito 2 assist in 21 gare tra Süper Lig turca e preliminari di Europa League.

CONOSCIAMO MEGLIO ÖMÜR CON UN VIDEO DI GOL, GIOCATE E SKILLS VARIE >>>