Calciomercato Milan – Dalla Turchia: offerta di 20 milioni per Omur

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da ajansspor.com, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Abdulkadir Omur del Trabzonspor. Secondo il portale turco i rossoneri avrebbero offerto 20 milioni di euro (pagabili in due rate da 10) più una percentuale su una futura rivendita del 10% al club di Trebisonda per il classe 1999.

Il presidente del Trabzonspor però ha già rifiutato un’offerta da 23 milioni del Benfica per l’esterno destro, ma il giocatore non è incedibile. Vedremo nelle prossime giornate se questa indiscrezione verrà o meno confermata anche in Italia.

