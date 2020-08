Calciomercato Milan – Nessun dramma: Ibrahimovic rinnoverà

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di ieri è emersa un’ipotesi abbastanza clamorosa, che prevedeva il possibile approdo a Milano sponda rossonera dell’attaccante spagnolo Diego Costa dall’Atletico Madrid. Un’ipotesi assolutamente fantasiosa e che non trova conferme in Italia. Il centravanti dei Colchoneros sarebbe stato proposto ai rossoneri come alternativa a Zlatan Ibrahimovic o come eventuale sostituto qualora lo svedese non rinnovasse col Milan.

Tuttavia, stando alle nostre informazioni, Zlatan rinnoverà il suo contratto col Milan in scadenza il prossimo 31 agosto. Nessun dramma dunque. Anche in caso di mancato accordo prima del 24 agosto, giorno in cui comincerà il raduno a Milanello, Ibra sarà regolarmente presente col resto della squadra. La sensazione, però, è quella che entrambe le parti in causa cercheranno di trovare un’intesa prima di tale data.

Ibrahimovic continua a chiedere 7 milioni, mentre il Milan ne offre 5 più bonus che lo farebbero arrivare a più dei 6 milioni attualmente percepiti da Gigio Donnarumma, il più pagato in rosa. Un accordo con ogni probabilità potrebbe arrivare già questa settimana. Ieri, alla presentazione della terza maglia del club, Ibra è stato regolarmente uno dei testimonial della divisa. Un indizio importante sebbene le grafiche siano state fatte prima del termine della stagione.

La dirigenza rossonera non è preoccupata e conta di avere regolarmente a disposizione Ibra anche per la prossima stagione. Con lui o senza di lui il mercato estivo – che inizierà ufficialmente il prossimo 1 settembre – cambierebbe e non poco. Ma, ad oggi, non sembra esserci il pericolo che lo svedese possa rifiutare il rinnovo.

