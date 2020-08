Calciomercato Milan – Ecco chi è Omur, il Messi turco: video skilss e gol

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da ajansspor.com, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Abdulkadir Omur del Trabzonspor. Secondo il portale turco i rossoneri avrebbero offerto 20 milioni di euro (pagabili in due rate da 10) più una percentuale su una futura rivendita del 10% al club di Trebisonda per il classe 1999. Ma conosciamo meglio il turco Omur.

Non ha un grande fisico, alto 168 cm per 62 kg, piede preferito: sinistro. Ma ha un’ottima tecnica e velocità. Omur si ispira ad Andrés Iniesta, ma in patria lo hanno paragonato al grande Hagi, Emre Belozoglu e addirittura il paragone più scomodo che si possa fare un calciatore: Leo Messi.

L’accostamento al Milan di Omur è al momento solo un’indiscrezione, peraltro nemmeno una novità visto che se ne parlò a maggio 2019 addirittura. Secondo i dati Transfermarkt, Omur ha giocato per lo più come centrocampista di destra (21 presenze, 4 gol e 3 assist).

Omur è un classe 1999, ha compiuto 21 anni lo scorso giugno. È già nel giro della Turchia, dove ha esordito nel maggio 2019, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili segnando 3 gol totali.