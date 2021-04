Calciomercato Milan – Per la trequarti c’è anche Orsolini

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Riccardo Orsolini, classe 1997, esterno destro offensivo del Bologna, alternativa ad un trittico

Daniele Triolo

Il Milan, per la prossima sessione estiva di calciomercato, vuole acquistare un nuovo esterno destro d'attacco. Nel mirino del club di Via Aldo Rossi ci sarebbero, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, lo sloveno Jošip Iličić ed i francesi Florian Thauvin e Jonathan Ikoné. Ognuno, naturalmente, con età e costi differenti, nonché caratteristiche tecniche diverse.

L'alternativa italiana, secondo il quotidiano torinese, resta invece Riccardo Orsolini, classe 1997, mancino puro che, nel Bologna di Siniša Mihajlović, gioca sul versante destro. In questi anni è migliorato molto in fase realizzativa, è in possesso di un ottimo spunto nell'uno contro uno e, dopo tanta gavetta, sembra pronto al grande salto in una big del nostro calcio.

Il Bologna, certamente, non lo metterà sul mercato a cifre basse ed il Milan, come noto, non ama partecipare ad aste. La società rossonera, come sempre, intende spendere la giusta cifra per il giocatore che va a trattare.