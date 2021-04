Calciomercato Milan – Esterno destro d’attacco: gli obiettivi rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo vuole un nuovo esterno destro d'attacco per il 4-2-3-1. Ecco tutte le idee rossonere

Daniele Triolo

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, vuole rendere più prolifica la propria trequarti. In particolare, l'obiettivo è quello di rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco, giacché sia Alexis Saelemaekers sia Samu Castillejo (sulla lista dei partenti) hanno nei piedi pochi gol e pochi assist. Tutto il contrario, per esempio, rispetto al versante mancino, dove tra Rafael Leão, Ante Rebić e Jens Petter Hauge (con l'aggiunta di Theo Hernández) il Diavolo è messo meglio.

Sono tre, secondo il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, i principali obiettivi del Milan per il calciomercato estivo. Si tratta di Jošip Iličić (Atalanta), Florian Thauvin (Olympique Marsiglia) e Jonathan Ikoné (Lille). Connotazioni tecniche, fisiche ed anagrafiche diverse per i tre calciatori. Ma tutti si andrebbero ad integrare perfettamente nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli in rossonero. Aggiungendo uno di loro nell'organico il Milan intende fare un bel salto in avanti, auspicando di partecipare alla prossima Champions League, dal punto di vista della qualità.

Iličić, classe 1988, ha numeri europei importanti: 21 gol in 54 presenze, senza dimenticare le 93 reti messe a segno in Serie A. Thauvin, classe 1993, in Europa ha segnato 7 gol in 32 presenze. Ma ha fornito diversi assist ed al Milan piace per la sua capacità di entrare dentro la partita. Ikoné, che è il più giovane dei tre essendo un classe 1998, ha iniziato da poco a giocare ad alti livelli. Dimostrando, però, di essere un esterno destro d'attacco interessante, in grado di segnare e fornire suggerimenti per i compagni.

Il costo di Iličić, Thauvin e Ikoné, ad ogni modo, è diverso. Lo sloveno dell'Atalanta potrebbe essere ceduto per pochi milioni di euro, un po' per via dell'età non più verde e perché così la 'Dea' darebbe spazio ad altri calciatori in quel ruolo. Il francese dell'OM andrà in scadenza di contratto il 30 giugno e, pertanto, per lui andrebbe trovato soltanto un accordo sull'ingaggio. Infine, per il transalpino del Lille l'esborso economico sarebbe importante: 30 milioni di euro.