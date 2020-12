Calciomercato Milan – Pellegatti: “Vice Ibra, Pavoletti è il nome giusto”

Calciomercato Milan, Pellegatti spinge per Pavoletti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha ‘consigliato’ alla società di prendere Leonardo Pavoletti, classe 1988, centravanti del Cagliari, come vice di Zlatan Ibrahimović, attualmente infortunato. Questo l’intervento di Pellegatti sul suo canale ufficiale su ‘YouTube‘.

“L’infortunio di Ibrahimović ha complicato i piani del Milan e l’entusiasmo della squadra di Stefano Pioli. Non è facile senza lo svedese almeno per un mese. Il Milan deve andare avanti e pensare già alle prossime importanti partite. I tifosi si domandano non solo come reagirà la squadra e i compagni ma anche la dirigenza rossonera. Il Milan deve trovare qualcuno che stia in area anche perché Ante Rebić e Rafael Leão faticano a fare quel lavoro”.

“I primi nomi per il vice Ibrahimović stanno già impazzando e la dirigenza rossonera sta valutando quale possa essere il profilo giusto. I dirigenti del Milan non si faranno prendere dalla fretta. E’ difficile che prendano un giocatore all’estero. Si guarderanno maggiormente intorno sul mercato italiano. Tra i profili che rispondono a queste esigenze, oltre a Graziano Pellè e Olivier Giroud, potrebbe esserci Pavoletti che sarebbe pronto sin da subito”. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>