David Alaba arriva da una stagione tutt'altro che positiva con il Real Madrid: 14 presenze totali per un totale di appena 415 minuti di gioco tra tutte le competizioni. Sul suo rendimento hanno influito anche una serie di problemi muscolari al polpaccio della gamba sinistra, che lo hanno tenuto ai box per diverse settimane. Un elemento non secondario per un giocatore che il prossimo 24 giugno compirà 34 anni e che si avvia verso la fase finale della sua carriera.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre alle squadre italiane, anche diversi club di MLS e Saudi Pro League si sarebbero fatti avanti per il difensore classe 1992. Questa concorrenza internazionale potrebbe complicare i piani del Milan, offrendo cifre che il club rossonero non potrebbe permettersi. La precarietà fisica dell'austriaco e i competitors internazionali lasciano pensare che, almeno per ora, l'idea di vedere Alaba con la maglia rossoera la prossima stagione sia più una suggestione che un'ipotesi concreta.