"Pini Zahavi, uno dei principali agenti di origine israeliana, è stato a Milano ed ha parlato anche con i dirigenti della Juventus. L'agente di Nkunku, ha parlato con Igli tare ovviamente dell'attaccante francese, vediamo quali saranno le richieste di Tare per Nkunku. Ma un altro tema emerso è stato Alaba, giocatore austriaco in forza al Real Madrid ma in scadenza, 33 anni difensore centrale. Probabilmente hanno parlato anche di Alaba. Ma il tema centrale è stato Lewandowski. Lewandowski a me hanno già detto di no per il costo e adesso sappiamo quali sono le pretese. Ecco, il retroscena di Lewandowski è che vuole giocare, venire in una squadra dove giochi da titolare, abbia delle, ovviamente non garanzie assolute, ma che l'allenatore lo consideri un titolare, ma quello che conta è che vuole 7/8 milioni di euro di ingaggio, quindi escludiamo il Milan. Forse Tare voleva sondare e, da quello che mi dicono i colleghi di Torino, sembra che anche la Juve abbia detto no. 7-8 milioni di euro per un giocatore dell'età di Lewandowski non è possibile concederli. Quindi possiamo dire che Lewandowski è più lontano da Milan e da Juventus".
Quanto raccolto dalla nostra redazione sul futuro di Alaba—
David Alaba arriva da una stagione tutt'altro che positiva con il Real Madrid: 14 presenze totali per un totale di appena 415 minuti di gioco tra tutte le competizioni. Sul suo rendimento hanno influito anche una serie di problemi muscolari al polpaccio della gamba sinistra, che lo hanno tenuto ai box per diverse settimane. Un elemento non secondario per un giocatore che il prossimo 24 giugno compirà 34 anni e che si avvia verso la fase finale della sua carriera.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre alle squadre italiane, anche diversi club di MLS e Saudi Pro League si sarebbero fatti avanti per il difensore classe 1992. Questa concorrenza internazionale potrebbe complicare i piani del Milan, offrendo cifre che il club rossonero non potrebbe permettersi. La precarietà fisica dell'austriaco e i competitors internazionali lasciano pensare che, almeno per ora, l'idea di vedere Alaba con la maglia rossoera la prossima stagione sia più una suggestione che un'ipotesi concreta.
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