Il punto su Jashari: "Siamo stanchi? Si. Sono stanco? Si. A me risulta che il rilancio per chiudere non ci sia ancora stato. L'importante è che arrivi Jashari, ne sono convinto. Sarebbe clamoroso se non si chiudesse per pochissimo, soprattutto dopo le cessioni recenti del Milan. Mi hanno detto che nel weekend si potrebbe chiudere serve l'offerta da 35 milioni".