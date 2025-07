Calciomercato, Pellegatti: “Vlahovic? Difficile. Il Milan non darà più di…”

Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti , intervenuto al programma "Calciomercato e Ritiri" di Radio TMW , si è espresso sulla possibile trattativa del Milan per l'attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic .

Calciomercato Milan, Pellegatti: "Ecco quanto c'è di distanza con la Juventus per Vlahovic"

Sicuramente si è sbilanciato e ha lasciato trasparire qualche dubbio sulla fattibilità dell'operazione. Ecco perché: in primis, secondo Pellegatti, il Milan non ha intenzione di andare oltre i 10 milioni di euro, mentre la Juventus non intende scendere sotto i 25 milioni. Dunque, c'è una distanza di 15 milioni di euro, che si somma al pesante ingaggio del giocatore serbo ( 12 milioni di euro), il quale, qualora dovesse scegliere di vestire rossonero, dovrebbe ridursi di molto.